Milano, auto parcheggiata al centro della strada in via Farini: tram 2 e 4 fermi | Foto

Un parcheggio folle, selvaggio, e due linee di tram costrette a saltare le fermate o a deviare dal loro percorso normale.

Pomeriggio di caos quello di venerdì per i tram 2 e 4 di Atm, costretti - verso le 16.30 - a restare fermi in via Farini a causa di una macchina lasciata in sosta esattamente al centro della strada.

La vettura, un’Opel Astra, è stata parcheggiata nel bel mezzo della carreggiata a pochi centimetri dai binari del tram e poco prima della banchina della fermata. I mezzi di Atm, a quel punto, non hanno potuto far altro che arrestare la propria corsa, nonostante un “disperato” - e inutile - tentativo di proseguire.

Il tram 2 in direzione Bausan - informa Atm - termina alla fermata Farini/Bassi. Il tram 4 verso Niguarda, invece, devia tra Farini/Bassi e Niguarda/Ospedale Maggiore. La stessa azienda ha già attivato un servizio di bus sostitutivi tra Baiamonti e Niguarda.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia locale di Milano.