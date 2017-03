Scippa una ragazza sul tram, ladro inseguito dalla vittima e 'arrestato' dal personale 118

Il 118 ha 'arrestato' uno scippatore. Per una volta, infatti, il personale del servizio sanitario ha smesso di indossare i panni medici per indossare quelli polizieschi. Succede a Milano, in viale Montello, a due passi dal Parco Sempione. Alle venti e trenta di giovedì.

In manette è finito un ragazzi di diciotto anni, originario dell'Algeria. Poco prima dell'arresto, il giovane ladro aveva strappato dalle mani di una ventitreenne italiana uno smartphone di ultima generazione. Il furto era avvenuto a bordo del tram della linea 12, nella fermata di piazza Lega Lombarda.

Le urla della vittima che, scesa dal mezzo Atm aveva cominciato a rincorrere lo scippatore, hanno subito attirato l'attenzione del personale dell'ambulanza in transito in quel momento. L'inseguimento a piedi si è così concluso pochi metri dopo, quando i soccorritori hanno bloccato lo straniero, che spaventato aveva pure gettato il cellulare in una siepe.

Il telefono è stato recuperato dalla vittima mentre il giovane è stato consegnato alla polizia, la volante Duomo bis quarto turno. Si tratta di una persona ufficialmente senza fissa dimora e senza precedenti penali. Per lui l'accusa è quella di furto con strappo.