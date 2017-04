Incidente tra auto e tram in piazzale Baiamonti

Incidente giovedì pomeriggio in piazzale Baiamonti, zona Porta Volta, a Milano.

Verso le 17, per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota Rav 4 e un tram 4 di Atm, che viaggiava in direzione Niguarda, si sono scontrati tra loro. Il lato sinistro del suv ha impatto contro la scocca destro del tram, ma fortunatamente né tra i passeggeri del mezzo né nell’auto si sono registrati feriti.

L'incidente sarebbe stato causato - secondo le prime testimonianze - da un sorpasso azzardato del conducente della macchina, che si è poi trovata sulla traiettoria del tram.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. La linea 4 è rimasta bloccata per circa mezz’ora: tempo necessario per i rilievi del caso, svolti dalla polizia locale, e per spostare i due veicoli coinvolti nell’incidente. In tilt anche la circolazione delle auto in tutta la zona.