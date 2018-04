Milano, finisce con l'auto sulle rotaie in piazza Lanza: manda in tilt la circolazione dei tram

Ha bloccato la circolazione di tutti i tram che transitano da piazza Lanza, a Milano, perché con la sua auto ha deciso di percorre la via riservata al passaggio dei mezzi Atm, ma è rimasta 'arenata'.

E' successo martedì, attorno alle 21. Diversi passeggeri hanno fotografato la scena, mentre erano 'costretti' a scendere dai tram incolonnati.

Alla guida dell'auto c'era una donna, secondo alcuni dei testimoni. Oltre alla multa amministrativa per aver percorso con l'auto la via vietata, rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.