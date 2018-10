Maltempo e vento forte a Milano: deviati numerosi mezzi di superficie Atm

L'alert di Atm è arrivato sugli smartphone di chi ha scaricato l'applicazione ufficiale dell'azienda di trasporti dopo le sei di pomeriggio di lunedì 29 ottobre, giornata quasi "campale" per la mobilità a Milano: deviati i percorsi di numerose linee di superficie per via del traffico intenso e del maltempo.

"Se vi è possibile, utilizzate le linee metropolitane come alternativa", suggerisce Atm notando che, a parte le linee deviate, tutte quelle di superficie viaggiano con rallentamenti. Di seguito le linee deviate con i dettagli di percorso. Particolarmente interessate le zone di viale Fulvio Testi (comprese Niguarda e Bicocca) e Lambrate (comprese Forlanini, Rubattino, Crescenzago e Cascina Gobba). Problemi anche a Peschiera Borromeo.



Tram 5

In direzione Ca’ Granda, termina in Galvani/Filzi. Bus tra p.za 4 Novembre e Ospedale Maggiore.



Tram 7

In direzione Lagosta, termina le corse in viale Testi\Cà Granda; bus tra Ca Granda e Lagosta.



Tram 9

In direzione Centrale, devia da Vittorio Veneto/Lazzaretto a Galvani/Filzi. Non raggiunge il capolinea di p.za 4 Novembre.



Tram 10

In direzione Lunigiana, termina le corse Filzi/Galvani. Bus di collegamento da Galilei a Filzi, Galvani, Duca d’Aosta, Vitruvio, Settembrini, Lazzaretto, Vittorio Veneto, Repubblica e Montesanto.



Bus 55

Non fa la fermata dell’Istituto del Sacro Cuore.



Bus 73

Devia da v.le Corsica/Mezzofante al capolinea di Linate Aeroporto.



Bus 75

Termina le corse in via Rizzoli. Tra via Rizzoli(Crescenzago M2) e Cascina Gobba potete utilizzare la M2.



Bus 700

In direzione Sesto FS M1 devia dal Cimitero di Hiroshima a via Grande.



Bus 924-925

In entrambe le direzioni deviano tra via Redecesio e via Rubattino.



Bus 901

In direzione San Donato devia da via della Resistenza a via Primo Maggio.



Bus 902

In direzione Peschiera Borromeo devia da via Primo Maggio a via della Resistenza.



Linea Milano-Limbiate

E’ sospesa tra Limbiate Ospedale e Varedo scambio. Regolare tra Comasina M3 e Varedo scambio.