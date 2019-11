Paura per i passeggeri di un tram a Milano, albero cade sul mezzo Atm: foto dell'incidente

Attimi di paura per i passeggeri del tram della linea 4 di Atm colpito da un albero poco prima di mezzogiorno di domenica. L'incidente è avvenuto in piazzale Maciachini mentre il tram era in movimento.

Piazzale Maciachini: albero piomba su un tram

Per fortuna la carrozzeria del tram ha retto il colpo e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, nonostante le dimensioni della pianta fossero molto consistenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale Atm e la polizia locale. I tram della linea 4 sono rimasti bloccati per consentire ai pompieri di tagliare il grosso tronco e liberare il mezzo rimasto schiacciato.

Atm su Twitter ha informato che per la chiusura al traffico di piazzale Maciachini su disposizione delle forze dell'ordine hanno deviato le vetture della linea 4 tra l’ospedale Maggiore e via Farini/Ferrari.

🚦#tram4: per la chiusura al traffico di via Maciachini su disposizione delle Forze dell'Ordine stiamo deviando le vetture della linea tra l’ospedale Maggiore e via Farini/Ferrari. — ATM (@atm_informa) November 24, 2019