Milano, tram 15 deraglia in via dei Missaglia

Un tram della linea 15 è deragliato martedì pomeriggio a Milano.

L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto verso le 16.30 in via dei Missaglia. Il mezzo di Atm è uscito dai binari e fortunatamente si è fermato poco dopo, senza sbattere né ribaltarsi.

Nonostante lo spavento, a bordo non si segnalano feriti tra i passeggeri, così come illeso è rimasto il macchinista.

Non sono ancora noti, ad ora, i motivi del deragliamento. Probabile, ma è una prima ipotesi, che il tram sia stato “spinto via” da un ostacolo sui binari.

"A provocare l’uscita dai binari - ha spiegato Atm in una nota ufficiale - sarebbero state alcune pietre ritrovate sotto la vettura durante i primi rilievi". La linea 15 - che opera tra Duomo e Rozzano - è bloccata nel tratto Rozzano-Porta Lodovica, dove Atm ha già attivato il servizio di bus sostitutivi.

Non è la prima volta. Un incidente simile era avvenuto nel gennaio del 2016, fortunatamente anche in quel caso non c'erano stati feriti.