Scippa una donna sul tram, scappa ma viene inseguito e bloccato da un eroico passante

Le dà un colpo forte sul braccio, poi le strappa dalle mani lo smartphone che stava utilizzando. Col telefono in mano, scende dal tram e si dà alla fuga, inseguito dalla vittima prima, e da un passante poi. E' finito così, in manette, un cittadino senegalese di vent'anni, bloccato dal passante, un cittadino egiziano di quarantatré anni.

Teatro della rapina, avvenuta in pieno pomeriggio di lunedì, è il tram della linea 33, in zona Garibaldi a Milano. La vittima è una ragazza Svizzera di origine brasiliana.

Il malvivente, in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari e con precedenti penali, è stato portato via dai carabinieri. E' accusato di furto con strappo.