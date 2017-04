Incidente in via Marco Bruti: un'auto finisce contro un tram e manda in tilt il traffico

Tram bloccati, traffico in tilt e diverse ambulanze sul posto. Sono le conseguenze di un incidente - fortunatamente non grave - avvenuto sabatao mattina in via Marco Bruto, a Milano.

Un'automobile ha finito la sua corsa contro un tram per cause non chiare. Stando alle primissime ipotesi della polizia locale, il conducente della vettura avrebbe trentato di fare inversione sui binari nel tentativo di trovare una via d'uscita alle lunghe code per l'allagamento di via Mecenate.

Cinque persone sono state medicate in codice verde. Alcuni sono fini al Policlinico e alla De Marchi, secondo quanto indicato dal 118.