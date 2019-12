Milano, incidente in viale Boezio: tram travolge una donna davanti a City Life, è gravissima

Una donna di 63 anni è rimasta ferita dopo un incidente con un tram della linea 19 di Atm, in viale Severino Boezio, davanti a City Life a Milano. L'episodio si è verificato attorno alle 8.15 di venerdì.

Incidente davanti a City Life

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto dell'incidente ha mandato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.

Secondo le primissime informazioni la 63enne avrebbe riportato la frattura di una caviglia e un in importante trauma cranico, tanto che l'equipe di soccorritori ha dovuta intubarla sul posto prima del trasporto d'urgenza in ospedale.

In seguito all'investimento l'Azienda trasporti milanesi ha deviato la circolazione del tram 19: "Stiamo deviando il percorso tra corso Sempione/Domodossola e largo V Alpini per un incidente lungo i binari della linea. Nella tratta non percorsa sono in arrivo bus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico".

Gli aggiornamenti su Atminforma

