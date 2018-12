Spaccio tra i tavoli, chiusa la trattoria Antica Ricetta di viale Jenner a Milano

Dovrà restare chiuso per 10 giorni la trattoria Antica Ricetta di viale Jenner a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano Marcello Cardona che nelle scorse ore ha firmato un decreto di sospensione notificato al locale nella giornata di venerdì 28 dicembre.

Il motivo? Secondo gli investigatori il locale costituirebbe "un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza, dal momento che all'interno dell'esercizio commerciale è stata messa in atto l'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti", si legge in una nota diramata dalla Questura di Milano.

I guai sono iniziati il 19 dicembre quando gli agenti hanno trovato 7.5 grammi di hashish e 880 euro addosso al titolare; non solo: ne sono stati trovati altri 5 in un armadietto sul retro. Nella casa dell'uomo hanno poi trovato ingenti quantità di metanfetamina e marijuana e, considerando i suoi precedenti, lo hanno arrestato. Hashish e marijuana è stata trovata a casa del socio, che è stato indagato a piede libero.