Dopo una lite travolge un benzinaio e lo lascia sull'asfalto: arrestato mentre è in vacanza

Tentato omicidio. È l'accusa a cui deve rispondere un italiano di 43 anni arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Taranto mentre si trovava in vacanza in Puglia con la famiglia. Lo scorso 22 giugno l'uomo — secondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell'Arma — avrebbe travolto e lasciato sull'asfalto un benzinaio a Cologno Monzese. La notizia è stata diffusa dal comando provinciale di Milano.

Cologno, travolge un benzinaio col suv e scappa: arrestato

Tutto era nato per una banale lite: il benzinaio di una stazione di servizio di via Milano aveva rimproverato un uomo per come aveva parcheggiato il proprio suv. Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine il conducente è salito a bordo dell'automobile e lo ha travolto. Le condizioni del 53enne erano subito apparse disperate, tanto che i sanitari del 118 lo avevano trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Città Studi a Milano a causa delle fratture al cranio e alle gambe. Brutti traumi, guaribili in 90 giorni, secondo i medici dell'ospedale.

I carabinieri della tenenza di Cologno Monzese (compagnia di Sesto San Giovanni) sono arrivati al 43enne dopo tre settimane di indagini. Il 43enne è stato fermato mentre si trovava in vacanza con la familigia su disposizione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari della procura di Monza.