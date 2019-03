Travolta da un treno in stazione a Locate, donna di 30 anni perde entrambe le gambe: treni in tilt

Una donna di trent'anni è stata travolta da un treno nella stazione di Locate di Triulzi, hinterland Sud di Milano, nel pomeriggio di lunedì 25 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 17.35 quando il convoglio 23150 partito da Pavia alle 17.09 ha travolto la 30enne in stazione a Locate. La dinamica dell'incidente non è ancora nota, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polfer. La 30enne, tratta in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata con l'elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza; secondo quanto trapelato avrebbe riportato l'amputazione di entrambe le gambe.

Circolazioni dei treni in tilt

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi degli investigatori la circolazione sulla linea è stata interrotta. I disagi, come riportato sul portale di Trenord, si sono concentrati sulle linee Alessandria-Voghera-Pavia-Milano e Stradella-Pavia-Milano che hanno subito "ritardi di circa 60 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".