Milano, incidente nella stazione di Greco-Pirelli: ragazzo travolto dal treno, è gravissimo

Incidente nella stazione di Greco-Pirelli a Milano nella serata di mercoledì 1° luglio: un ragazzo di 26 anni è stato travolto da un convoglio Trenord della linea Milano-Saronno-Como che stava per fermarsi al binario 1. Le sue condizioni sono gravissime.

Tutto è accaduto un minuto prima delle 21.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara, gli agenti della Polfer sono intervenuti sul posto per i rilievi: qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza.

Le condizioni del 26enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il giovane, liberato dai pompieri di via Messina, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono critiche, secondo quanto trapelato avrebbe riportato una grave ferita al braccio. La circolazione sull'intera linea è stata sospesa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.