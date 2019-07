Incendio doloso agli impianti Rfi: caos treni alta velocità, cancellazioni e ritardi di 3 ore

Un rogo doloso. E la circolazione completamente paralizzata. Mattinata da inferno quella di lunedì per i treni dell'Alta velocità di Ferrovie dello Stato, che stanno subendo ritardi mostruosi, fino a 180 minuti.

Il caos è scattato alle 5.10, quando si è verificato un incendio agli impianti che gestiscono il passaggio dei treni nei pressi della ferrovia di Firenze.

A darne notizia è la stessa Rfi, rete ferroviaria italiana, che spiega come il rogo sia "stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti". La circolazione è stata completamente sospesa per quasi tre ore, mentre alle 7.50 è ripresa con rallentamenti.

"Traffico ferroviario fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni sulle linee Alta Velocità e convenzionale per i convogli sulle linee AV sia da nord, Milano e Bologna, che da sud, Napoli", ha spiegato Rfi in una nota.



"I treni in viaggio registrano ritardi fino a 180 minuti. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con limitazioni e cancellazioni. Sul posto stanno operando le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura. I viaggiatori - ha concluso l'azienda - sono costantemente informati sia bordo treno sia nelle stazioni".