Terremoto nel Mugello, disagi sulla linea dei treni dell'alta velocità: tutte le informazioni

Disagi sulla linea dei treni alta velocità che collega Torino e Salerno, passando anche da Milano. A provocarli sono state le scosse di terremoto che hanno colpito nella notte tra domenica e lunedì la Toscana, nel Mugello.

Dopo le scosse il traffico ferroviario su alcune linee dell'alta velocità ferroviaria è stato sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi.

Terremoti e disagi sulla linea alta velocità

La circolazione ferroviaria poi è ripresa gradualmente. In particolare, sulla linea ad Alta velocità (Frecciarossa e Italo) Firenze-Bologna, con velocità massima a 200 km/h sulle linee Firenze-Arezzo direttissima, Firenze-Arezzo convenzionale e Firenze-Prato convenzionale. Proseguono le verifiche tecniche sulle linee: Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze -Empoli-Pisa.