Treni senz'aria condizionata, viaggi da incubo sulla Mortara-Milano

Viaggio da incubo, mercoledì pomeriggio, sulla tratta fra Milano e Mortara (Pavia), che pure da qualche tempo è servita dai nuovi treni che hanno sostituito quelli molto vecchi. I Vivalto dovrebbero in teoria garantire maggiore comfort nel viaggio e forse mediamente questo è vero, ma accadono ancora guai e malfunzionamenti.

Un pendolare, sul treno delle 17.42 da Milano, ha riscontrato che il termometro interno dei Vivalto, visibile a tutti, in una carrozza segnava ben 41 gradi. E l'impianto di climatizzazione, inutile aggiungerlo, era inesorabilmente spento. Con il risultato che il viaggio diventa un incubo. Una soluzione spesso praticata è quella di riversarsi il più possibile nelle carrozze dove l'aria condizionata è in funzione.

Ma poi accade anche che tutte le carrozze di un convoglio abbiano il climatizzatore spento: come mercoledì mattina, sul treno Mortara-Porta Genova delle 7.23. "Sauna di prima mattina, la vergogna continua", ha scritto un pendolare su Facebook. Il problema per i Vivalto è che i finestrini sono "sigillati", per cui non è nemmeno possibile la "vaga" alternativa di prendere aria dall'esterno.

Non raggiunto lo standard di affidabilità

Tornando al treno delle 17.42 di mercoledì, il pendolare ha chiesto (e ottenuto dal capotreno) che i finestrini venissero aperti manualmente. Il convoglio si è poi bloccato in aperta campagna. Magra consolazione? Secondo i dati di aprile 2019, la tratta Mortara-Milano è tra quelle che non hanno raggiunto lo standard di affidabilità previsto dal contratto di servizio di Trenord, per cui a luglio 2019 gli abbonamenti mensili su questa tratta avranno lo sconto del 30%. I passeggeri, però, sicuramente preferirebbero non dover più avere a che fare con guasti assurdi e aria condizionata spenta.