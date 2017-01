Trenord: due nuovi treni per i pendolari sulla tratta Brescia-Milano

Due nuovi treni collegheranno la tratta tra Brescia e Milano, a partire da lunedì 30 gennaio. Lo rende noto Trenord. L'orario di partenza del treno da Brescia è alle 7.55 (con arrivo a Milano Centrale alle 9), mentre il treno del pomeriggio è alle 18.54 da Milano Centrale con arrivo a Brescia alle 19.57.

Entrambi i convogli fermano a Treviglio e Milano Lambrate. Gli orari sono rispettivamente 8.26 a Treviglio e 8.47 a Milano Lambrate (per il Brescia-Milano mattutino) e 19.02 a Milano Lambrate e 19.20 a Treviglio (per il Milano-Brescia pomeridiano).

Verranno utilizzati i Coradia Meridian a sei carrozze, offrendo complessivamente 500 posti: serviranno a rinforzare le due fasce di punta del servizio regionale, con orari di partenza e arrivo molto richiesti dai passeggeri di Brescia e di Treviglio. I due treni si aggiungeranno ai 67 convogli che coprono ogni giorno la tratta Verona-Brescia-Milano, di cui 13 nelle fasce di punta. I posti giornalieri offerti da Trenord salgono quindi a 36 mila. I prezzi: sola andata Milano-Brescia 7,30 euro, abbonamento mensile 101 euro, abbonamento integrato "io viaggio ovunque" 107 euro.

L'iniziativa si inserisce nel contesto della sostituzione dei Frecciabianca con i Frecciarossa da parte di Trenitalia, con la tratta Brescia-Milano coperta in 36 minuti ma, probabilmente, un aggravio di 10 euro al mese (da 150 a 160) anche se la regione Lombardia vorrebbe intervenire con "Dote Trasporti" per far rimanere invariato l'abbonamento Trenitalia per i pendolari.