Maltempo a Milano e in Lombardia: treni Trenord cancellati e ritardi per guasti

Non solo traffico in tilt in buona parte della città di Milano, il maltempo diffuso in tutta la Lombardia ha provocato anche gli inmancabili disagi per chi viaggia su via ferrata: come mercoledì, anche giovedì alcuni treni hanno riportato ritardi o sono stati cancellati.

Per i danni causati dal maltempo agli impianti di circolazione i treni al momento non viaggiano sulla linea Luino-Gallarate-Malpensa dove Trenord ha istituito un servizio autobus fra le stazioni di Luino e Gallarate.

Ritardi fino a mezz'ora, spiega Trenord, sono possibili invece sulla linea Lecco-Brescia per un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Per lo stesso guasto ci sono conseguenze anche sulla linea Lecco-Milano via Carnate.

Il seveso esonda a Milano

A Milano interi quartieri della città si sono risvegliati sommersi dall'acqua dopo che il Seveso è esondato durante la notte. Disagi per tutti i residenti delle zone del Municipio 9, in particolare zona Niguarda, Ca' Granda, Montalbino, Zona Zara, Maggiolina, La Fontana, Abbadesse e Isola.

Il Comune di Milano spiega che dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale con le squadre di protezione civile, polizia locale, MM, Amsa pronte ad entrare in azione. Il canale scolmatore di Palazzolo era già aperto. L'impennata è stata a Cesano Maderno e l'acqua in circa mezz'ora è salita rapidamente oltre i livelli di guardia.

La tromba d'aria a Pozzo d'Adda

La notte tra mercoledì e giovedì sul Milanese si è abbattuto un violento temporale. La tromba d'aria, nella zona di Pozzo d'Adda, ha letteralmente scoperchiato una palazzina, danneggiando i tetti di numerosi altri edifici. Vigili del fuoco a lavoro per rimuovere rami d'albero caduti sulle strade (qui le immagini video). Allo stato non si registrano danni gravi alle persone.