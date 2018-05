Ancora un giorno da incubo per i pendolari Trenord: 8 treni cancellati, nessuna navetta

Ancora una giornata da incubo per i pendolari Trenord della linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, direttrice che dalla provincia di Varese arriva in Brianza attraversando la città di Milano. Dopo i nove treni cancellati di mercoledì, l'azienda ha soppresso otto convogli per la giornata di giovedì 31 maggio. Non solo: ieri — magra consolazione — l'azienda aveva istituito due bus sostitutivi, oggi si sono volatilizzati anche quelli.

Un copione che si ripete: le corse soppresse sono state annunciate sempre due minuti dopo la mezzanotte di giovedì, proprio come ieri. Le motivazioni? Non è dato conoscerle. Una cosa è certa: non c'è stato nessun guasto tecnico e nessun incidente. Niente di niente. La causa del disservizio, secondo quanto trapelato, sarebbe dovuta alla cronica mancanza di personale Trenord.

L'azienda non riuscirebbe a concedere gli straordinari ai (pochi) dipendenti in organico. L'equazione è presto fatta: pochi dipendenti, nessuno straordinario: riduzione del servizio e quindi treni cancellati. Trenord, interpellata per un chiarimento, non ha ancora fornito alcuna risposta.