Treno merci guasto fermo sui binari: ritardi e disagi per i convogli sulla Novara-Milano

Disagi sulla Novara Milano anche nell'ultimo giorno dell'anno. Nella mattinata di martedì 31 dicembre, la circolazione ferroviaria sulla linea suburbana S6 Novara-Milano-Treviglio è infatti rallentata a causa di un guasto a un treno merci, fermo in linea tra le stazioni di Trecate e Magenta.

Treno merci guasto

Secondo quanto comunicato sul sito internet di Trenord, i treni in viaggio lungo la tratta possono subire ritardi fino a 30 minuti e limitazioni. Il personale in servizio sta provvedendo alle operazioni di recupero del treno per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione.

Anche, lunedì 30 dicembre, un altro guasto aveva causato ritardi per i treni della linea S6.