Un uomo ucciso da un treno tra Bergamo e Lecco e un guasto sulla Lecco-Milano: caos

Tragedia a Mapello, dove un uomo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, è stato investito e ucciso da un treno in viaggio da Bergamo a Lecco. Per il 63enne non ci sarebbe stato niente da fare: i soccorsi inviati sui mezzi della Croce Rossa Italiana Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna, di un'automedica e dei vigili del fuoco non hanno portato altro che alla dichiarazione del decesso; sul posto anche i carabinieri.

Vari convogli sono stati cancellati o sostituiti da degli autobus nel corso del pomeriggio, causando notevoli disagi ai passeggeri o potenziali tali.

Guasto agli impianti: altri problemi sulle direttrici

A causa di un guasto agli impianti, inoltre, vari mezzi sulla Lecco-Milano non hanno potuto circolare.

11/12/2019 21:10 Aggiornamento: il treno 10889 (LECCO 22:07 - MILANO CENTRALE 23:08) oggi partirà dalla stazione di CARNATE USMATE alle ore 22:39, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. 11/12/2019 21:09 Aggiornamento: il treno 10882 (MILANO P. GARIBALDI 20:52 - LECCO 21:53) oggi terminerà il viaggio nella stazione di CARNATE USMATE, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. 11/12/2019 21:07 Il treno 10886 (MILANO P. GARIBALDI 21:52 - LECCO 22:53) oggi non sarà effettuato per le ripercussioni di un guasto all'infrastruttura ferroviaria. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione. I clienti diretti a LECCO possono prendere il treno 10799 (MILANO P. GARIBALDI 22:31 - PADERNO ROBBIATE 23:08) fino a CARNATE USMATE e proseguire con il treno 10890 (MILANO CENTRALE 22:52 - LECCO 23:53). 11/12/2019 21:06 Il treno 10883 (LECCO 20:37 - MILANO P. GARIBALDI 21:38) oggi non sarà effettuato per le ripercussioni di un guasto all'infrastruttura ferroviaria. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione.