Auto danneggia un passaggio a livello a Ceriano Laghetto: treni in tilt sulla linea S9

Treni in ritardo e altri limitati nel percorso. Disagi nella mattinata di lunedì 8 ottobre sulla linea Trenord S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, direttrice che dalla provincia di Varese arriva in Brianza e prosegue verso Milano la città di Milano. Disagi causati di un incidente avvenuto al passaggio a livello di via delle Groane a Ceriano Laghetto, come racconta MonzaToday.

Tutto è accaduto intorno prima delle 8. A causa dell'incidente il treno 24115 (Saronno 8.06, Albairate 9.52) è rimasto a lungo fermo nella stazione di Saronno e ha accumulato un ritardo di oltre 43 minuti.

Proseguono i disagi per i pendolari della linea S9 di Trenord. La scorsa settimana diversi treni della linea avevano accumulato svariati minuti di ritardo accendendo il malcontento tra i pendolari. Nella giornata di venerdì la prima cittadina di Lissone aveva preso carta e penna e scritto una lettera alla Regione per chiedere un incontro in cui discutere dei problemi della tratta.