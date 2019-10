Treni guasti, impianti fuori uso e pioggia di ritardi: mattinata da incubo per i pendolari Trenord

Guasti ai treni. Guasti agli impianti. E una pioggia di ritardi, oltre a quella che in queste ore sta imperversando su Milano. È una mattinata di passione quella di giovedì 24 ottobre per i pendolari milanesi che utilizzano le linee di Trenord.

Secondo quanto riportato in una nota di Rfi, società proprietaria delle infrastrutture ferroviarie, i disagi sulle linee Milano Porta Garibaldi-Chiasso/Lecco e Milano Porta Garibaldi-Milano Centrale sono stati causati da un guasto agli impianti di circolazione a "Bivio/Pc Mirabello". Impianti danneggiati ma non solo, sulla Lecco-Bergamo-Brescia si è verificato un guasto al treno, mentre il sistema di chiusura delle porte (rotto) ha rallentato la circolazione sulla Laveno-Varese-Saronno Milano. Complessivamente i disagi hanno interessato 13 linee Trenord che interessano Milano.

Tutti i treni in ritardo

Novara-Milano-Treviglio

Aggiornamento: il treno 10615 (NOVARA 07:18 - TREVIGLIO 09:05) viaggia con 45 minuti di ritardo per un guasto agli impianti a MILANO PORTA GARIBALDI e un guasto al treno.

Il treno 10619 (NOVARA 07:48 - PIOLTELLO LIMITO 09:07) viaggia con 16 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Aggiornamento: il treno 24113 (SARONNO 07:35 - ALBAIRATE 09:22) oggi è partito dalla stazione di SEREGNO, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. Sta viaggiando con 23 minuti di ritardo

Il treno 24110 (ALBAIRATE 07:08 - SARONNO 08:54) oggi è partito dalla stazione di MILANO S.CRISTOFORO, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. Sta viaggiando con 14 minuti di ritardo.

Domodossola-Gallarate-Milano

Il treno 2142 (MILANO CENTRALE 07:29 - DOMODOSSOLA 09:09) viaggia con 19 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un treno di un'altra impresa ferroviaria che ne ha rallentato la corsa.

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

La circolazione è rallentata nel tratto Lecco-Tirano per le ripercussioni sugli incroci di un guasto agli impianti tra AREDENNO e S.PIETRO B.

Il treno 5251 (SONDRIO 06:51 - LECCO 08:45) viaggia con 16 minuti di ritardo per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di S.PIETRO BERBENNO.

Lecco-Molteno-Monza-Milano

Il treno 5134 (LECCO 08:07 - MILANO P. GARIBALDI 09:46) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Lecco-Bergamo-Brescia

Il treno 4907 (BERGAMO 08:06 - BRESCIA 09:03) viaggia con 13 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Bergamo-Carnate-Milano

Il treno 10761 (MILANO P. GARIBALDI 08:31 - PADERNO ROBBIATE 09:08) è previsto in partenza con circa 45 minuti di ritardo per un guasto agli impianti di circolazione.

Il treno 10764 (PADERNO ROBBIATE 08:22 - MILANO P. GARIBALDI 08:59) è partito e viaggia con 28 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 10759 (MILANO P. GARIBALDI 08:01 - PADERNO ROBBIATE 08:38) è partito e viaggia con 28 minuti di ritardo per un guasto agli impianti di circolazione.

Bergamo-Pioltello-Milano

l treno 10806 (BERGAMO 08:30 - MILANO P. GARIBALDI 09:33) oggi è cancellato per un problema tecnico al treno.

I clienti da Bergamo possono prendere il treno 2610 (BERGAMO 09:02 - MILANO CENTRALE 09:50) fino a Milano Lambrate; questo treno oggi effettua la fermata straordinaria di TREVIGLIO OVEST.

Verona-Brescia-Treviglio-Milano

Il treno 10717 (MILANO CENTRALE 08:50 - BRESCIA 10:12) è partito e viaggia con 17 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 2062 (VERONA PORTA NUOVA 09:45 - MILANO CENTRALE 11:35) oggi partirà dalla stazione di BRESCIA alle ore 10:28.

Dalla stazione di VERONA PORTA NUOVA e fino a BRESCIA sarà sostituito da un servizio di autobus.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 3961 (MILANO CENTRALE 08:25 - ALESSANDRIA 09:49) viaggia con 21 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno che si è verificato nella stazione di MILANO CENTRALE, ora risolto in seguito all'intervento del personale di bordo.

Laveno-Varese-Saronno-Milano

Aggiornamento: il treno 19 (MILANO CADORNA 07:52 - LAVENO MOMBELLO FN 09:23) è rimasto fermo nella stazione di MILANO CADORNA per un guasto momentaneo al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture. E' partito con 28 minuti di ritardo.

Lecco-Carnate-Milano

Il treno 10761 (MILANO P. GARIBALDI 08:31 - PADERNO ROBBIATE 09:08) è previsto in partenza con circa 45 minuti di ritardo per un guasto agli impianti di circolazione.

Il treno 10835 (LECCO 08:37 - MILANO P. GARIBALDI 09:38) è partito e viaggia con 20 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 10830 (MILANO P. GARIBALDI 07:52 - LECCO 08:53) viaggia con 16 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 23014 (TREVIGLIO 08:10 - VARESE 10:17) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 23015 (VARESE 07:13 - TREVIGLIO 09:20) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni di rallentamenti della circolazione ferroviaria nel nodo di GALLARATE.