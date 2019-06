Trovato il cadavere di un ragazzo vicino ai binari: treni in tilt sulla Milano-Piacenza

Treni in tilt sulla linea Milano-Piacenza nella mattinata di lunedì 3 giugno. I convogli sono stati ritardati a causa del ritrovamento del cadavere di un uomo vicino ai binari all'altezza di Cascina Garibolda (Tavazzano), nel Lodigiano. La polizia ferroviaria, intervenuta per i rilievi, sta cercando di risalire alle cause del decesso e all'identità della vittima.

La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 7.12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La circolazione dei convogli sulla linea è stata rallentata fino alle 9.25: i treni in viaggio hanno registrato ritardi medi di 20 minuti, con punte massime fino a 50. La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.