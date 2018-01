Rami sui binari per il maltempo: sospesi treni sulla Milano-Treviglio-Cremona

Disagi sulla linea ferroviaria tra Milano e Cremona nella mattinata di martedì 9 gennaio. La circolazione è stata sospesa dalle 6.10 alle 7.55 sulla Milano-Treviglio-Cremona a causa del maltempo che - in nottata - aveva interessato la zona, provocando tra l'altro la caduta di alcuni rami tra le stazioni di Caravaggio e Casaletto Vaprio.

Si è dunque reso necessario - come spiega Rete Ferroviaria Italiana in una nota - interrompere la circolazione dei treni per rimuovere i rami dai binari e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

I treni regionali coinvolti sono stati in tutto dieci. Cinque sono stati cancellati, altrettanti hanno registrato ritardi fino a 80 minuti.

E a Garbagnate Milanese un albero è crollato contro un'auto in transito, sempre a causa del maltempo.