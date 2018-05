Locomotiva deraglia a Lodi: treni sospesi tra Milano e Piacenza

Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Piacenza a partire dalle 10.50 di mercoledì mattina. Il provvedimento, come comunica Reti Ferroviarie Italiane, è dovuto allo svio di un locomotore trainato in transito presso la stazione di Lodi. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso di accertamento le cause dell'incidente.

Sono interessate le direttrici Milano-Piacenza e Milano-Cremona-Mantova. Trenord ha attivato (a partire dalle 12.30) un servizio sostitutivo con autobus tra Lodi e Milano Rogoredo. Inoltre alle 13 è prevista la partenza di un bus da Codogno per Milano Rogoredo. Il treno da Centrale a Mantova delle 12.20 e il corrispondente da Mantova delle 14.50 sono stati cancellati. Stesso provvedimento per il treno da Greco a Piacenza delle 11.40 e il corrispondente da Piacenza delle 13.09. La linea S1 termina e riparte a Rogoredo.

Non saranno inoltre effettuati i treni Trenord tra Bovisa e Rogoredo. Ripercussioni anche sulla Bovisa-Pavia.

Aggiornamento

Alle 14 la circolazione sulla tratta Milano-Piacenza è stata riattivata a binario unico. La riattivazione regolare è prevista per la tarda mattinata del 17 maggio. Di conseguenza si prevedono forti disagi e rallentamenti anche nelle prime ore di mattina di giovedì 17.