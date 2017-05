Intrappolati nel treno per ore e senza ricevere assistenza: il viaggio da incubo dei pendolari

Intrappolati in treno per quasi tre ore. E' la disavventura che è toccata ai passeggeri che viaggiavano sulla linea Voghera-Milano, lunedì sera.

A provocare l'enorme disagio è stato un intervento dei vigili del fuoco all'altezza di Lungavilla. I passeggeri di un treno rimasto fermo nella stazione di Voghera dalle ventuno alle ventiquattro, si sono sfogati ampiamente anche sui social network. Ma c'erano altri treni bloccati in campagna aperta.

"#IC689, incendio a Lungavilla. Allertata la protezione aziendale per i passeggeri in stazione Voghera (indecifrabile). Arrivarci però... " @alefederferrari

"Ferma da quasi 3 ore in stazione a #Voghera per incendio sulla linea ferroviaria. Situazione tragicomica", scrive su Twitter @dashingdesiree.

Alcuni volontari della Croce Rossa di Voghera hanno distribuito acqua ai passeggeri disperati.

"Notte da incubo lungo la Milano-Genova. Incendio sotto controllo alla stazione di Lungavilla. Alle 00,50 transitano i primi treni rimasti bloccati a lungo in aperta campagna. I volontari di Protezione Civile distribuiscono acqua ai passeggeri. Un cortocircuito ha mandato in tilt impianto elettrico, disagi previsti tutta notte".

"Guasto al sistema di gestione del traffico ferroviario a Milano Rogoredo, guasto alla linea elettrica tra Rogoredo e Locate Triulzi. Guasto ad un treno a Bressana Bottarone con interruzione per due ore della linea per Stradella. E incendio in corso alla stazione di Pizzale-Lungavilla, in corso intervento VVFF, fumo da cabina e forte odore di plastica bruciata. Ritardi non stop" Racconta @DiegoBianchi4 su Instagram