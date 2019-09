Camion resta bloccato tra le sbarre al passaggio a livello: circolazione dei treni in tilt

Ritardi di oltre un'ora e circolazione ferroviaria in tilt giovedì pomeriggio in Brianza per un camion rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello. A Besana Brianza, intorno alle 17.15, all'altezza dell'attraversamento ferroviario di via Kennedy, un autocarro condotto da un uomo di Seregno di 35 anni è rimasto fermo tra le barriere, come racconta MonzaToday.

Il camion blocca i treni

Il mezzo, secondo quanto ricostruito, era incolonnato nel traffico quando, al momento dell'attivazione dei dispositivi di sicurezza per il prossimo passaggio del treno, ha toccato le sbarre toccandole e ne ha provocato il blocco, incastrandosi.

A seguito dell'incidente il treno regionale 5154 partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco è rimasto fermo in stazione e ha provocato la momentanea interruzione della linea facendo accumulare al convoglio oltre un'ora di ritardo. La circolazione è ripresa regolarmente alle 18.20. Sul posto, per rilevare il sinistro, è intervenuta la polizia locale di Besana Brianza con l'ausilio dei carabinieri della stazione cittadina e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Seregno.