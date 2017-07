Auto sfonda il passaggio a livello e viene travolta dal treno: morto un automobilista

Tragedia a Codogno, nel lodigiano. Per cause in via di accertamento un'automobile ha sfondato le barriere abbassate di un passaggio a livello sulla Strada Statale 234 (Codognese) ed è stata travolta da un treno. Un impatto violentissimo che ha causato la morte dell'automobilista.

Treno travolge un'auto al passaggio a livello: ferma la linea Milano-Codogno-Cremona

Inutile ogni tentativo di soccorso. I sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale Trenord, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo quanto riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza la vittima sarebbe un uomo. L'età e le generalità per il momento non sono note.

È stata interrotta la circolazione sulla tratta Milano-Codogno-Cremona; i passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati alla stazione. Trenord assicura che per lunedì mattina, quando riprenderanno a viaggiare i pendolari, la circolazione sarà regolare.