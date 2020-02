Treno deragliato, nuovi indagati: c'è anche l'ad di Rfi Maurizio Gentile

Sono cresciuti gli indagati nell'inchiesta della procura di Lodi sul deragliamento del treno Frecciarossa Milano-Salerno, avvenuto nelle prime ore della mattinata del 6 febbraio, che ha provocato la morte dei due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo. Sono ora 17 le persone, e 2 le società, coinvolte nell'indagine. I nuovi indagati sono cinque dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana (tra cui l'amministratore delegato Maurizio Gentile), sei dipendenti di Alstom Ferroviaria e la stessa Alstom in quanto azienda: era già stato indagato l'amministratore delegato di Alstom, Michele Viale.

Le ipotesi di reato sono disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose. Nel frattempo, i vagoni sono stati completamente rimossi giovedì. Si prevede che entro domenica sia possibile il dissequestro totale dell'area e la ripresa della circolazione ferroviaria sui binari dedicati all'alta velocità tra Milano e Piacenza.

Ferrovie dello Stato, intanto, ha organizzato una colletta per le famiglie dei due macchinisti coinvolti, comunicando le coordinate bancarie per contribuire.

L'incidente, colpa di uno scambio difettoso

Secondo i riscontri, la causa più probabile del deragliamento del treno è un difetto interno all'attuatore dello scambio, installato in seguito ad una manutenzione effettuata poche ore prima dell'incidente. Il difetto è stato reso noto da Marco D'Onofrio, direttore dell'Ansf, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, durante una audizione in Senato, alla commissione lavori pubblici, in una seduta dedicata proprio al disastro ferroviario di Lodi.

In seguito ad alcune prove sul campo, sembra vi sia stata una «inversione dei cablaggi interna al dispositivo che si è andato a sostituire», ha ancora spiegato D'Onofrio aggiungendo che ora l'agenzia per la sicurezza effettuerà una procedura di "safety alert", ovvero comunicherà a tutte le autority italiane gli estremi del componente o del lotto di fabbricazione.