Treno deragliato, Delrio: "Ferrovie italiane tra le più sicure al mondo"

C'era anche il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio in prefettura a Milano, nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio, al vertice che si è tenuto poche ore dopo il tragico incidente ferroviario di Pioltello, in cui sono morte tre donne e circa cento persone sono rimaste ferite a causa del deragliamento di un treno della linea Cremona-Milano.

"Vogliamo la verità, la si accerti rapidamente, perché è inaccettabile morire mentre si va al lavoro", ha dichiarato Delrio riferendosi al fatto che le tre vittime erano pendolari e stavano recandosi sul posto di lavoro. Anche se, ha precisato il ministro parlando in generale, "il sistema ferroviario italiano è certamente uno dei più sicuri al mondo".

Ancora: "Vi posso garantire - ha affermato Delrio - che gli investimenti in sicurezza sono aumentati del 340% negli ultimi tre anni, in particolar modo nelle reti dei pendolari". Resta il fatto che ora ci sono tre persone morte e altrettante famiglie che meritano una risposta sul perché. Così come tutti i cittadini lombardi - e italiani - chiedono di sapere la verità e che cosa si farà per prevenire una simile tragedia in futuro.

E' già stata attivata una commissione ministeriale d'inchiesta per fare piena luce su quanto successo sulla Cremona-Milano, "una linea fra le più frequentate e più monitorate", ha specificato il ministro, apparso in conferenza stampa insieme al prefetto Luciana Lamorgese. "A maggior ragione bisogna capire perché è accaduto".

E' stato appurato che, due chilometri prima del punto in cui il treno è completamente uscito dai binari, una rotaia ha ceduto per circa venti centimetri provocando l'iniziale fuoriuscita dai binari di due carrozze del convoglio, che poi è transitato per la stazione di Pioltello-Limito (dove non era prevista la fermata) con una scia di scintille "fotografata" dalle videocamere di sorveglianza (ma questo video non è stato diffuso).