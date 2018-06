"Sotto sequestro" per due ore sul treno rotto: passeggeri stremati scendono sui binari

Un treno rotto, fermo in mezzo al nulla da oltre due ore. L'aria condizionata che va a singhiozzo e le carrozze che in una calda domenica di metà giugno diventano bollenti. Poi i passeggeri decidono di aprire le porte e scendere sui binari. Pomeriggio da incubo quello di domenica 17 giugno sul treno 2028, Interregionale delle 18.18, diretto a Torino Porta Nuova e partito dalla stazione di Milano Centrale.

Il convoglio era partito con qualche minuto di ritardo, si era fermato alle 18.35 dalla stazione di Rho e quando è ripartito in direzione Magenta ha cominciato a manifestare qualche alcuni problemi poi si è fermato nel tratto tra Rho e Magenta. Così per oltre 120 minuti, fino a quando non è arrivato un locomotore che ha trainato il convoglio di nuovo nella stazione di Rho.

"Siamo in ostaggio. Da due ore fermi tra Rho e Magenta con aria condizionata attacca e stacca", ha scritto Valeria sul gruppo Facebook Pendolari Linea S6 Mi-No. E ancora: "Mai vista una scena simile in tanti anni che sono pendolare!".

Il precedente

Un fatto simile era accaduto nella mattinata di mercoledì 9 maggio al treno 10621 partito da Novara e diretto a Milano. Il convoglio era rimasto fermo sui binari tra le stazioni di Pregnana e Rho per oltre 90 minuti. Anche in quel caso i passeggeri esasperati dal caldo erano scesi sui binari. Dieci di loro erano stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria che nelle prossime settimane deciderà se procedere contro di loro.