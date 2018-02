Milano, sul treno c'è la "carrozza frigo": porta, vetri e pavimento ricoperti di ghiaccio. Foto

Una porta intera ricoperta dal ghiaccio. Una buona parte del finestrino anche. E, piccola ciliegina sulla torta, stessa sorte per le scale che portano all'uscita.

Scenario decisamente invernale martedì mattina sul treno Trenord 2143, in servizio da Domossola a Porta Garibaldi, dove è arrivato poco dopo le 7.30.

"Oggi - la denuncia ironica di un viaggiatore sul gruppo Facebook 'Comitato pendolari Gallarate-Milano' - Trenord ci propone la carrozza frigo. Giustamente il bestiame da macello dove vuoi metterlo?".

La porta e il finestrino ghiacciati non sono sfuggiti ai passeggeri, tanto che - racconta un altro pendolare sui social - in molti si sono scattati selfie ricordo subito prima dell'uscita.

Qualcun altro, invece, evidentemente stanco dei problemi e dei disagi ha proposto ai compagni di viaggio una sorta di disobbedienza civile al grido di "basta non pagare il biglietto".

Il treno, con livrea Trenord, è in realtà in servizio su una tratta gestita da Trenitalia e quindi - ci tiene a sottolineare l'azienda - a bordo non c'era personale Trenord.