Treno Italo fermo per tre ore, i passeggeri: "Siamo bloccati senza aria condizionata"

Il treno Italo 9939 diretto a Roma da Torino, sulla linea alta velocità, si è fermato per un guasto elettrico alle 16:15 del 22 agosto, tra le stazioni di Melegnano, nel Milanese, e di Livraga, nel Lodigiano. Numerosi i disagi per i passeggeri che sono rimasti bloccati a bordo per oltre tre ore senza aria condizionata e con temperature molto alte, e che poi sono stati trasbordati su un altro convoglio che li ha portati a destinazione.

Verso le 18:30 l'Italo in panne è stato affiancato da un altro treno su cui i passeggeri sono potuti salire. Intanto sulla linea in questione hanno subito ritardi anche altri treni, costretti a viaggiare a senso unico alternato su unico binario oppure a utilizzare la linea convenzionale tra Milano e Piacenza.

"Siamo bloccati senza aria condizionata. Non ci fanno scendere - ha scritto un viaggiatore arrabbiatissimo -. Non ci danno notizie. La temperatura è altissima. La gente si sta sentendo male e sta dando di matto". Italo ha promesso che tutti i passeggeri del 9939 riceveranno un indennizzo del 100 %, oltre a un buono dello stesso importo del biglietto.

I viaggiatori hanno ripreso il percorso verso Torino alle 19:40 a bordo di un altro convoglio e con un ritardo di tre ore e mezza. Il treno guasto è stato agganciato da un locomotore inviato sul posto per rendere finalmente libera la tratta ad alta velocità. In ritardo anche la freccia 9809, ripartita alle 19:05 da Milano Rogoredo, con un ritardo di 3 ore.