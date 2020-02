Treno si scontra con le lamiere sui binari: danni al convoglio, pendolari bloccati per 2 ore

"L'ostacolo" sui binari, lo scontro - inevitabile - e il blocco, altrettanto inevitabile. Pomeriggio di passione quello di martedì per i pendolari del treno 865 di Trenord, partito da Milano Cadorna alle 17.32 e diretto a Saronno, con orario stimato di arrivo alle 18.07.

Durante la corsa, mentre si trovava tra le stazione di Bollate Nord e Garbagnate, il convoglio ha improvvisamente arrestato la marcia dopo aver urtato qualcosa. Il treno - ha spiegato l'azienda - "ha urtato un ostacolo posato sui binari da ignoti” e “dovrà attendere i soccorsi per essere spostato in quanto danneggiato e non riesce a riprendere il viaggio”.

Sembra, stando a quanto appreso, che il mezzo si sia scontrato con alcune lamiere - che potrebbero essere state trascinate sui binari dal vento forte - e che a quel punto abbia subito danni che lo hanno costretto a fermarsi.

I passeggeri hanno atteso circa due ore che arrivasse un altro convoglio per trainare il treno danneggiato fino alla stazione più vicina. Ritardi si sono registrati su tutta la linea Milano-Saronno.