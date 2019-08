Incubo sull'Intercity per Milano, treno si rompe due volte: capotreno aggredito, ritardo di 237'

La partenza alle 6.25, in orario. Il viaggio regolare fino a Genova Principe. Poi, l'inferno. Mattinata da incubo quella di lunedì per i passeggeri dell'Intercity 35662 in servizio da Livorno a Milano Centrale, dove il convoglio sarebbe dovuto arrivare alle 10.55. Sarebbe, appunto, perché in realtà nel capoluogo meneghino il treno è giunto soltanto alle 14.51 dopo un'odissea infinita.

I primi problemi si sono registrati all'altezza di Genova Pontedecimo, dove si è rotto il locomotore e il treno è rimasto fermo per oltre un'ora e mezza. Verso le 11 - dopo quasi due ore di attesa e con un locomotore nuovo - la marcia è ripresa, ma all'altezza di Arquata Scrivia il convoglio si è bloccato nuovamente, sembra per un secondo guasto,

A farne le spese è stato il capotreno, che è stato aggredito da una passeggera, evidentemente esasperata: sembra si tratti di una turista tedesca che lo avrebbe colpito e gli avrebbe sputato contro e che per questo sarà denunciata.

Così, il treno ha accumulato ulteriore ritardo arrivando a Milano 237 minuti dopo rispetto all'orario previsto, praticamente quatro ore dopo. Con buona pace di chi era a bordo.

Foto - Il ritardo del treno