Scavalca la recinzione e attraversa i binari con le cuffie: travolto da un treno

È fuori pericolo C.T., il 33enne di Monza che mercoledì pomeriggio è stato travolto a Meda da un treno in transito sulla linea Milano-Chiasso. Secondo le prime indagini dei carabinieri di Seregno e degli agenti della polizia ferroviaria di Monza, è escluso che il giovane abbia tentato di togliersi la vita: si è trattato invece di un incidente dovuto a imprudenza e distrazione.

Il 33enne, che con ogni probabilità portava alle orecchie delle cuffie per ascoltare la musica, non si sarebbe accorto del treno in transito che l'ha travolto. Di lui si è accorto invece il macchinista del convoglio, che ha cercato in ogni modo di evitarlo e di avvisarlo anche azionando più volte l’avvisatore acustico, che ha fatto sobbalzare tutti i pendolari presenti in stazione. Poi, ha azionato il freno. Il convoglio ha rallentato, ma non ha fatto in tempo a fermarsi in tempo.

Il giovane è stato colpito di striscio: una circostanza che gli ha evitato la morte, ma che non gli ha risparmiato ferite e contusioni significative al busto, alle braccia e in particolare a una delle gambe. Il 28enne è tuttora ricoverato all’ospedale San Gerardo. Le sue condizioni impediscono ancora di dialogare con lui. Al suo risveglio, sarà interrogato. Rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio: la linea è stata paralizzata dall'incidente.