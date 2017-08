Treno senza aria condizionata: malore a bordo, rivolta dei pendolari

Un treno senza aria condizionata e costretto a stare fermo. I passeggeri infuriati, con qualcuno che si è spinto fin sui binari. Poi, l’intervento della polizia, la partenza - in netto ritardo - e il malore, con conseguente arrivo delle ambulanze.

È stato un pomeriggio da incubo, quello di giovedì, per i pendolari della linea Milano-Mortara, una delle tratte ferroviarie regionali che da sempre soffre dei problemi maggiori.

Tutto è iniziato nella stazione di Porta Genova, dopo che il capotreno ha deciso di non far partire il treno delle 16.42, i cui vagoni erano tutti tranne uno senza aria condizionata.

La scelta non è stata presa bene dai passeggeri e qualcuno ha iniziato a inveire contro il dipendente Trenord, che ha preferito tutelarsi chiamando la polizia. Qualche altro pendolare, evidentemente nervoso per il ritardo - e per il caldo - ha invece inscenato una mini occupazione dei binari per esprimere tutto il proprio dissenso.

I passeggeri sono poi stati fatti partire con il treno dell 17.08, le cui condizioni non erano molto diverse dal convoglio precedente. “Una sola carrozza con aria condizionata appena funzionante - racconta un testimone - e il resto del treno un forno crematorio”.

E non è tutto. Perché lo stesso treno si è poi fermato per circa mezz’ora tra Corsico e Cesano Boscone - per cause non chiare - e all’arrivo in stazione ha dovuto attendere un’ambulanza che ha soccorso un passeggero che aveva accusato un malore. Risultato: il treno è arrivato a destinazione con almeno un’ora e mezza di ritardo.

Non è la prima volta che la linea Milano-Mortara fa parlare di sé. Lo scorso giugno - l’ultimo episodio più eclatante - un treno era stato costretto a interrompere la propria corsa nei pressi della stazione di Corsico. A quel punto - già poche centinaia di metri prima c'era stato una prima sosta obbligata e prolungata - il personale Trenord aveva invitato i pendolari a scendere.

Da lì, non senza qualche attimo di tensione - nato soprattutto dopo che una dipendente dell'azienda ha invitato i passeggeri a "non fare video" - donne e uomini, naturalmente con borse e bagagli, si erano incamminati sui binari e avevano percorso i trecento metri che mancavano per arrivare alla stazione.