Treno travolge e uccide un uomo a Gerenzano, sulla Laveno Varese Saronno Milano: le info

Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso da un treno nella Stazione di Gerenzano, a Varese, sulla linea Laveno-Milano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11.10 di mercoledì. Sul posto il 118 è intervenuto con alcuni mezzi ma per la vittima non c'era nulla da fare. Incerta la dinamica dei fatti: il caso è seguito dalla polfer che non esclude l'ipotesi suicidio.

"A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Gerenzano-Turate e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, la circolazione tra le stazioni di Saronno e Tradate è momentaneamente interrotta", spiega Trenord.

"La circolazione - prosegue l'azienda - è attiva tra le stazioni di Milano Cadorna e Saronno e tra Tradate e Laveno Mombello. Sono tuttavia possibili limitazioni, cancellazioni e variazioni di percorso".

Trenord, oltre ad aver messo a disposizione dei bus sostitutivi tra Tradate e Saronno, autorizza i viaggiatori ad utilizzare i treni della linea Milano - Gallarate - Varese con il titolo di viaggio in loro possesso.