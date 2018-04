L'incubo del treno dopo la strage di Pioltello: "I pendolari non tornano al lavoro"

Il treno impazzito che corre lungo i binari e poi si ribalta sui binari. Scene di lamiere contorte e persone ferite. Ci sono alcuni pendolari che il 25 gennaio erano a bordo del treno deragliato a Pioltello che non riescono a pensare a un treno senza sentire un nodo alla gola, altri che appena chiudono gli occhi continuano a vedere quell’incidente che ha spezzato la vita di tre donne. Persone ferite nell'anima. E di loro — come riportato in un articolo di Pietro Tosca sul Corriere della Sera — si sta prendendo cura il gruppo di psicoterapeute e psicologhe che aderisce alla Sipem Sos Lombardia, la Società italiana psicologia dell’emergenza.

Per superare il trauma i superstiti del disastro ferroviario si trovano all'interno della sede della croce rossa di Treviglio, sono quasi tutti pendolari della Bassa bergamasca e del cremasco, alcuni di loro hanno riportato anche ferite fisiche nell'incidente, altri erano proprio nella carrozza dove ci sono state le vittime. Psicologi e psicoterapeuti hanno in cura 37 persone, 22 donne e 15 uomini, alcuni di loro sono stati "dimessi", ma per altre persone il lavoro da fare sarà ancora lungo.

Parecchi di loro non sono ancora riusciti a tornare sui posti di lavoro: "Una ragazza — ha spiegato un'analista al Corriere — è scoppiata in lacrime durante il colloquio perché non riesce a ricordare cosa le dicono i colleghi e spesso non rammenta neanche cosa ha detto lei a loro. Un altro ci ha spiegato che alla sola idea di recarsi in stazione sta male. Molti hanno incubi. Tutti sono terrorizzati dalla velocità del treno. Hanno questo ricordo del giorno dell’incidente che li blocca".