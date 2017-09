Non hanno il biglietto sul treno Milano-Lodi: scoppia 'rivolta' con urla contro due stranieri

Una sorta di 'rivolta' contro alcuni stranieri che non avevano il biglietto e avevamo detto al capotreno di stare zitta. E' successo domenica pomeriggio sul treno Milano-Lodi.

Il filmato, realizzato da una passeggera del convoglio, è stato diffuso in rete e in poche ore ha suscitato reazioni di solidarietà e di condanna per l'accaduto. La donna - italiana - che ha realizzato il filmato ha cercato di spiegare agli uomini sprovvisti di biglietto che in Italia funziona così e che loro dovevano pagare il biglietto e scusarsi. Altri passeggeri partecipano alla 'rivolta'.

"Se tutti gli italiani - ha urlato la donna - si alzassero come si alziamo noi. Noi paghiamo, lavoriamo, e alzate anche la voce? Dovreste chiedere scusa! Vergognatevi".