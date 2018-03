San Zenone Al Lambro, uomo travolto e ucciso da un treno nella notte: indaga la polfer

Un uomo è stato trovato morto lungo i binari del treno poco distante dalla stazione di San Zenone Al Lambro (Milano).

Stando alle prime indicazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza dovrebbe essere stato travolto e ucciso da un convoglio. Sul caso indaga la polizia ferroviaria che per il momento non ha fornito altri dettagli. Resta da chiarire quindi la dinamica dell'incidente e le cause: accidentali o volute.

Sul posto, attorno all'una di giovedì, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. Per la vittima non c'era più nulla da fare. Al lavoro anche i vigili del fuoco, arrivati con diversi mezzi.

Non ci sono state riprecussioni sul traffico ferroviario, visto l'orario notturno e lo sciopero dei mezzi in corso.