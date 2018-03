Milano, incidente nella stazione di Porta Garibaldi: treno urta un uomo di 50anni, ferito

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito a una gamba nel pomeriggio di lunedì 26 marzo nella stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.20 quando l'uomo è stato urtato da un convoglio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

In un primo momento le condizioni del 50enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice giallo, secondo quanto trapelato avrebbe riportato una frattura all'anca.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polfer.