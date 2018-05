Passeggeri bloccati sul treno a Cernusco-Merate, Trenord si scusa con i clienti coinvolti

Nella serata di mercoledì 30 maggio alle 19.25 la locomotiva del treno 2574 (Milano Centrale 18.43-Lecco 19.30) si è guastata tra le stazioni di Cernusco-Merate e Olgiate-Calco-Brivio. I sistemi di diagnostica a distanza hanno rilevato un guasto non risolvibile sul posto.

Trenord ha messo immediatamente in atto tutte le operazioni necessarie per il recupero del convoglio e per la riorganizzazione della circolazione sulle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e S8 Milano-Lecco via Carnate, che è proseguita a binario unico con ritardi medi di 30 minuti.

I passeggeri a bordo del treno 2574 sono stati costantemente informati e assistiti dal personale Trenord. Alle 21.20 il convoglio è stato trainato fino alla stazione di Calolziocorte dal treno 10879 (Lecco 19.37-Milano Porta Garibaldi 20.38). Mentre erano in corso le operazioni di recupero, il treno 10874 (Milano Porta Garibaldi 18.52-Lecco 19.53) è rimasto fermo tra Osnago e Cernusco-Merate ((il racconto dei pendolari) in attesa della retrocessione a Carnate, dove avrebbe potuto imboccare l’unico binario disponibile in direzione Lecco.

Per questa ragione, la circolazione verso Cernusco-Merate non era possibile. Nonostante l’assistenza prestata dal personale di bordo, alcuni viaggiatori hanno indebitamente forzato le porte del convoglio e sono scesi sulla massicciata, da dove hanno raggiunto a piedi la stazione di Cernusco-Merate. Questo ha rallentato le operazioni di retrocessione, a discapito dei clienti rimasti correttamente a bordo. Le operazioni di rimozione del treno guasto sono durate circa 2 ore. Trenord si scusa con i clienti coinvolti.