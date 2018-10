Maltempo, ritardi e treni soppressi: gravi disagi per i pendolari Trenord

A causa del maltempo, la mattina del 30 ottobre la maggior parte dei convogli di Trenord viaggia con ritardo. Molti poi i treni che sono stati soppressi. Su 40 linee solo 11 svolgono regolare servizio: le altre 29 presentano criticità moderate e gravi, come si legge sul sito di Trenord.

A causare ritardi e soppressioni dei treni i danni agli impianti della rete di trasporti ferroviaria lombarda, provocati dalla pioggia e dalle forti raffiche di vento. In particolare, a essere del tutto soppressa, il 30 ottobre, è la linea Porto Ceresio - Varese - Gallarate - Milano, dove viene effettuato un servizio di bus sostitutivo. Viaggiano con ritardo, invece, 28 direttrici lombarde, di cui 26 di passaggio a Milano. Per tutti i dettagli consultare il sito di Trenord.

Disagi in città

Sempre a causa delle condizioni atmosferiche nella giornata del 29 ottobre erano stati deviati anche numerosi mezzi di superficie di Atm. Per colpa del vento, inoltre, erano caduti diversi alberi, provocando danni alle auto, nonché il ferimento di alcune persone. Al Politecnico, infine, un soffitto era crollato spaventando gli studenti e il personale docente.

Dopo l'allerta della protezione civile, il comune aveva consigliato ai cittadini di "non parcheggiare in zone a rischio esondazione, di non sostare in cantine o locali interrati e di non transitare in sottopassi o presso argini e ponti".