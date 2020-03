Coronavirus, passeggeri diminuiti dell'85%: Trenord taglia il 40% dei treni lombardi

Meno mezzi Atm. E nelle prossime ore diminuiranno ulteriormente anche i treni che attraversano la Regione. Il fatto è stato reso noto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo da Trenord attraverso un comunicato.

Il servizio ferroviario di Trenord — si legge nella nota — sarà rimodulato "sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali". I tagli scatteranno nelle prossime ore e si stabilizzeranno entro domenica. In totale circoleranno 1.300 treni al giorni, il 40% in meno del consueto.

Dalla società fanno sapere che saranno garantiti i collegamenti su tutte le linee. "L’offerta viene rimodulata sulla effettiva domanda di servizio che, a partire dalla giornata di giovedì 12 marzo, è calata dell’85%", spiegano dagli uffici di Piazzale Cadorna.

In particolare, sulle linee suburbane il servizio avrà cadenza oraria al di fuori delle ore di punta (9-16) e dopo le 20; non circoleranno i treni di rinforzo che, durante la normale frequentazione, aumentano la capacità di trasporto sulle principali direttrici; l’offerta sarà ridotta sulle linee dove il servizio è in larga parte coincidente come ad esempio le suburbane S2-S4, S1-S3, S5-S6- S9-S11. Sulle principali linee suburbane, il servizio terminerà alle ore 23. La rimodulazione dei servizi interesserà anche le attività di vendita dei titoli di viaggio e assistenza: saranno ridotti gli orari di apertura delle biglietterie Trenord.