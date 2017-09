Parcheggia il suv sulla ciclabile, poi insulta e picchia la vigilessa: denunciato

Un uomo - 40enne di Corsico - è stato denunciato per aggressione a pubblico ufficiale dopo aver colpito una vigilessa per una multa. Secondo quanto riportato dalla Locale, il guidatore aveva parcheggiato il suv su una pista clicabile.

Il fatto, scrive Il Giorno, è avvenuto intorno alle 11,30 dell'altro giorno davanti l’area mercato di via Benedetto Croce a Trezzano sul Naviglio. Sono stati diversi i passanti e i ciclisti che hanno segnalato il parcheggio selvaggio, soprattutto in un giorno di mercato e quindi affollatissimo. Non appena il 40enne ha visto la pattuglia che lo stava multando, è andato su tutte le furie. Prima insulti e improperi, poi, secondo il racconto delle forze dell'ordine, è passato alle vie di fatto spintonando e colpendo la vigilessa.

Infine è scappato. Ma la sua fuga a piedi è stata di breve durata. Pizzicato nei pressi della caserma dei carabinieri, è stato immediatamente fermato dagli agenti della polizia locale, che nel frattempo avevano chiamato rinforzi.

A Milano, nei giorni scorsi, un episodio simile di sopruso e maleducazione, con un uomo che, con la Ferrari, avrebbe insultato un disabile.