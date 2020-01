Incidente a Trezzano sulla Vigevanese: cinque feriti, ragazzino di 12 anni in fin di vita. Foto

Una Punto ridotta a un ammasso di lamiere. Una Ford Fiesta ferma poco più avanti col muso schiacciato contro il guardrail. Una Chevrolet Captiva danneggiata e immobile. E tutto intorno vetri e pezzi di auto a testimoniare la violenza dell'impatto.

Tragico incidente stradale domenica pomeriggio sulla statale Vigevanese a Trezzano sul Naviglio, dove - pochi minuti prima delle 14 - le tre macchine si sono schiantate tra loro all'incrocio con via Leonardo Da Vinci mentre viaggiavano in direzione Milano.

Incidente a Trezzano, 12enne gravissimo

L'impatto è stato devastante, con i mezzi che si sono accartocciati su se stessi. Ad avere la peggio è stato un ragazzino di dodici anni che viaggiava sulla Punto: il giovanissimo è stato soccorso dai volontari della croce verde di Trezzano, che erano in lacrimine e visibilmente scossi. Il 12enne è stato trasportato al Niguarda in elisoccorso e in condizioni critiche: medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita, ma il suo quadro clinico è delicatissimo.

Feriti, ma in maniera molto più lieve, anche altri due uomini - un 26enne e un 27enne che guidavano la Fiesta e la Captiva - e due donne di trentasei e cinquantuno anni, che erano sulla Punto con il ragazzino.

Sulla Vigevanese, oltre agli equipaggi di quattro ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.