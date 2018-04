Tritolo nel pulmino mentre attraversa il Monte Bianco: arrestato si dichiara innocente

Lavora per una Onlus francese Agan Ramic, bosniaco di 56 anni incensurato fermato sul versante italiano del traforo del Monte Bianco dalla polizia di frontiera e dalla squadra mobile di Milano mentre guidava un Mercedes Sprinter. Nel vano dell'autoradio erano nascosti due chili e 400 grammi di tritolo divisi in candelotti e due detonatori.

Lui, però, si dice totalmente estraneo alla vicenda. Secondo il suo difensore, Laura Marozzo, Ramic in Francia è presidente di Bosna, una associazione che trasporta ex profughi e materiale dalla Francia alla Bosnia e viceversa. Quando è stato fermato, era partito da Annecy alla volta del suo Paese d'origine. All'interno del pulmino altri quattro bosniaci, incnsurati anch'essi e totalmente estranei alla vicenda.

Gli inquirenti hanno smentito collegamenti con il terrorismo internazionale. L'operazione sorge da una segnalazione della squadra mobile di Milano, ma per vicende legate alla droga. Ramic si è dichiarato vittima di quanto successo e ha ipotizzato che il tritolo sia stato messo nel pulmino a sua insaputa durante il precedente viaggio d'andata, partito dalla Bosnia, al solo scopo di creargli problemi.

Non solo: il 56enne ha suggerito agli investigatori di mettersi in contatto con le autorità francesi e bosniache, che sarebbero al corrente di situazioni legate alla criminalità dell'est da lui più volte denunciate. L'uomo è attualmente in arresto.